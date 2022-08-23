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24 минуты назад

Nature: удар тока в мозг улучшает память у пожилых людей

Газета.Ruиещё 1

Неврологи из Бостонского университета установили, что электрические разряды, направляемые в мозг в течение 20 минут, улучшают кратковременную память у пожилых людей как минимум на месяц. Работа ученых была опубликована в журнале Nature Neuroscience.

Ученые: удар тока в мозг улучшает память
Фото: Газета.руГазета.ру

В исследовании приняли участие 60 человек в возрасте от 65 до 88 лет. Их разделили на три группы: одна группа носила шапочку с электродами, но не получала электростимуляции; вторая получала стимуляцию в области, связанной с рабочей памятью; а третья — в области, связанной с долговременной памятью.

Чтобы зафиксировать, насколько электроразряд был эффективен, исследователи проверяли, насколько хорошо испытуемые запоминают слова. Как рабочая, так и долговременная память улучшились в течение четырех дней.

«В отличие от лекарств и медикаментов, которые воздействуют на химию мозга, этот тип подхода воздействует на нейроны мозга. Электрическая стимуляция, вероятно, стимулирует рост новых нейронов в областях, важных для памяти. Наш мозг пластичен, и его можно менять по мере обучения», — считают ученые.

По словам исследователей, у людей, у которых быстрее улучшалась память в течение четырех дней, через месяц память стала еще лучше.

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