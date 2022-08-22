Samsung выпустила срочное обновление для 500 млн старых смартфонов

Несколько старых смартфонов Galaxy, которые официально больше не поддерживаются, были обновлены в начале этого месяца, но это оказалось только началом. Теперь Samsung выпускает обновление прошивки с исправлением проблемы с GPS для миллионов других устаревших телефонов Galaxy, включая Galaxy S5 Neo , Galaxy Alpha, серии Galaxy S6 и Galaxy A7 (2018) .