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1 час назад

Samsung выпустила срочное обновление для 500 млн старых смартфонов

Ferra.ru

Несколько старых смартфонов Galaxy, которые официально больше не поддерживаются, были обновлены в начале этого месяца, но это оказалось только началом. Теперь Samsung выпускает обновление прошивки с исправлением проблемы с GPS для миллионов других устаревших телефонов Galaxy, включая Galaxy S5 Neo , Galaxy Alpha, серии Galaxy S6 и Galaxy A7 (2018) .

Samsung выпустила срочное обновление для 500 млн старых смартфонов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Samsung не объяснила точную причину этой новой волны обновлений прошивки для старых телефонов. Возможно, компания обнаружила уязвимость в системе безопасности, которую необходимо исправить.

Апдейт для Galaxy S5 Neo вышел под именем G903FXXU2BFG3. Обновление серии Galaxy S6 идентифицируется номером G92xFXXU6EVG1. Пользователи Galaxy Alpha могут рассчитывать на апдейт G850FXXU2CVH9. А для Galaxy A7 (2018) вышла версия прошивки A750FXXU5CVG1.

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