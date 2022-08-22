Суд отказался вернуть Google неустойку в один миллиард рублей

Арбитражный суд Москвы отказал компании Google , которая потребовала от судебных приставов вернуть на расчетный счет денежные средства в размере одного миллиарда рублей, перечисленные каналу «Царьград». Об этом сообщает РИА Новости .

По данным агентства, суд, отклоняя требование Google, сослался на решения судов по другом спорам компании с Федеральной службой судебных приставов (ФССП), а также на заключения экспертов, установивших, что у «Царьграда» нет доступа к сервису контекстной рекламы AdSense, что не дает телеканалу возможности использовать все сервисы Google в полном объеме. Кроме того, отмечается, что «Царьграду» все еще недоступна партнерская программа на видеохостинге YouTube, которая входит в стандартный функционал канала.