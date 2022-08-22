Новая российская орбитальная станция будет «вечной»

Российская орбитальная станция (РОС) благодаря использованию сменных модулей сможет быть «вечной». Как сообщает ТАСС, об этом заявил гендиректор корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.

Фото: NASA NASA

Он также добавил, что РОС должна быть открыта для международных исследований, в частности, для участия в программах партнеров из дружественных стран. При этом обслуживать ее будут уже новым поколением российских космических кораблей.