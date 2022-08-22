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50 минут назад

Новая российская орбитальная станция будет «вечной»

Елена Прошина

Российская орбитальная станция (РОС) благодаря использованию сменных модулей сможет быть «вечной». Как сообщает ТАСС, об этом заявил гендиректор корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.

Новая российская орбитальная станция будет «вечной»
Фото: NASANASA

Он также добавил, что РОС должна быть открыта для международных исследований, в частности, для участия в программах партнеров из дружественных стран. При этом обслуживать ее будут уже новым поколением российских космических кораблей.

В РАН назвали основные отличия новой орбитальной станции от МКС

Напомним, что в середине августа «Роскосмос» представил макет РОС на форуме «Армия-2022». В текущем варианте станция будет развернута в два этапа, а сама конструкция будет иметь большие энергетические возможности для целевых задач, унифицированные модули, а также возможность взаимодействия с спутниковыми группировками.

Юрий Борисов,Роскосмос,РАН,
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