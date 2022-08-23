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8 минут назад

Актуальный патч Windows заблокировал компьютеры пользователей

Газета.Ruиещё 2

Недавний патч безопасности для Windows от компании Microsoft под номером KB5012170 создал неожиданную проблему для пользователей — он может заблокировать систему после перезагрузки. Об этом сообщает портал PC Gamer.

Обновление Windows блокирует компьютеры пользователей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

После установки патча часть владельцев компьютеров на базе Windows пожаловалось на невозможность зайти в систему без ввода ключа восстановления BitLocker — это фирменная программа Microsoft для шифрования дисков. Как отмечает портал, не все пользователи имеют этот ключ под рукой, а часть и вовсе не знает о его существовании. Для этих целей на сайте Microsoft есть страница, которая поможет найти ключ от BitLocker, однако для совершения всех действий по инструкции понадобится еще один компьютер.

Известно, что Microsoft уже осведомлена о проблемном патче и работает над разрешением ситуации. На момент написания материала рекомендуется избегать установки KB5012170.

Ранее «Газета.Ru» сообщала о том, что обновление операционной системы Windows 10 под номером KB5016616, выпущенное 9 августа, привело к проблемам со звуком на компьютерах пользователей.

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