Обновление Windows блокирует компьютеры пользователей

Недавний патч безопасности для Windows от компании Microsoft под номером KB5012170 создал неожиданную проблему для пользователей — он может заблокировать систему после перезагрузки. Об этом сообщает портал PC Gamer.

После установки патча часть владельцев компьютеров на базе Windows пожаловалось на невозможность зайти в систему без ввода ключа восстановления BitLocker — это фирменная программа Microsoft для шифрования дисков. Как отмечает портал, не все пользователи имеют этот ключ под рукой, а часть и вовсе не знает о его существовании. Для этих целей на сайте Microsoft есть страница, которая поможет найти ключ от BitLocker, однако для совершения всех действий по инструкции понадобится еще один компьютер.