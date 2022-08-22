У пользователей Windows 10 пропал звук  после обновления

В начале августа корпорация Microsoft выпустила очередное обновление операционной системы Windows 10. Оно привело к существенным проблемам со звуком на компьютерах пользователей. Об этом пишет портал Windows Latest.

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По данным портала, проблемы со звуком начались практически сразу после установки обновления под номером KB5016616. Пользователи стали жаловаться в техподдержку и обращаться за советом на тематические форумы.

Владельцы устройств сообщали, что установка патча привела к сложностям с воспроизведением аудиофайлов. Звук отключался, либо воспроизводился с помехами, качество ощутимо падало.

Эксперты корпорации Microsoft быстро разобрались в причинах сбоя. Выяснилось, что выпущенное в июле KB5015878 несовместимо с вышедшим в августе KB5016616.