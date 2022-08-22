В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 59.74EUR 59.53
Войти в почту
6 минут назад

У пользователей Windows 10 пропал звук  после обновления

Елена Прошина

В начале августа корпорация Microsoft выпустила очередное обновление операционной системы Windows 10. Оно привело к существенным проблемам со звуком на компьютерах пользователей. Об этом пишет портал Windows Latest.

У пользователей Windows 10 пропал звук после обновления
Фото: ReutersReuters

По данным портала, проблемы со звуком начались практически сразу после установки обновления под номером KB5016616. Пользователи стали жаловаться в техподдержку и обращаться за советом на тематические форумы.

Владельцы устройств сообщали, что установка патча привела к сложностям с воспроизведением аудиофайлов. Звук отключался, либо воспроизводился с помехами, качество ощутимо падало.

Эксперты корпорации Microsoft быстро разобрались в причинах сбоя. Выяснилось, что выпущенное в июле KB5015878 несовместимо с вышедшим в августе KB5016616.

Одновременное наличие двух этих патчей на компьютере приводит к нарушению нормальной работы драйверов звуковой карты. Для решения проблемы специалисты предложили переустановить драйвера.

Наука и техника,Microsoft,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители