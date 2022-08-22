У пользователей Windows 10 пропал звук  после обновления

В начале августа корпорация Microsoft выпустила очередное обновление операционной системы Windows 10. Оно привело к существенным проблемам со звуком на компьютерах пользователей. Об этом пишет портал Windows Latest.
По данным портала, проблемы со звуком начались практически сразу после установки обновления под номером KB5016616. Пользователи стали жаловаться в техподдержку и обращаться за советом на тематические форумы.
Владельцы устройств сообщали, что установка патча привела к сложностям с воспроизведением аудиофайлов. Звук отключался, либо воспроизводился с помехами, качество ощутимо падало.
Эксперты корпорации Microsoft быстро разобрались в причинах сбоя. Выяснилось, что выпущенное в июле KB5015878 несовместимо с вышедшим в августе KB5016616.
Одновременное наличие двух этих патчей на компьютере приводит к нарушению нормальной работы драйверов звуковой карты. Для решения проблемы специалисты предложили переустановить драйвера.