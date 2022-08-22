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17 минут назад

В ESA опубликовали карту, из которой следует, что в древности Марс изобиловал водой

Газета.Ru

Ученые опубликовали карту распределения водных материалов на Марсе. Об этом сообщает Европейское космическое агентство (ESA).

Найдено доказательство тому, что в древности Марс изобиловал водой
Фото: ESAESA

Карта была составлена с помощью инструментов орбитального аппарата Mars Express и Mars Reconnaissance Orbiter. На ней отображены области, богатые измененными водой материалами: побывавшими в воде камнями, глиной и солями. На Земле глины образуются при взаимодействии воды с горными породами, причем в разных условиях образуются разные типы глин. Например, глинистые минералы, такие как смектит и вермикулит, образуются при взаимодействии относительно небольшого количества воды с породой и, таким образом, сохраняют в основном те же химические элементы, что и исходные вулканические породы. В случае смектита и вермикулита такими элементами являются железо и магний. Когда количество воды относительно велико, породы могут быть изменены сильнее. Растворимые элементы, как правило, уносятся, оставляя после себя богатые алюминием глины, такие как каолин.

Самым большим сюрпризом стала распространенность таких минералов. Десять лет назад планетологи знали около 1000 подобных зон на Марсе и считали их геологическими диковинками. Однако теперь людям известны сотни тысяч мест, где ранее было много воды.

Ученые считают, что можно говорить о сдвиге парадигмы в изучении Марса. Ранее из-за небольшого количества известных водных минералов, казалось, что пребывание воды на Марсе было редким и недолгим. Теперь не может быть никаких сомнений, что вода сыграла важнейшую роль в формировании геологии всей планеты.

Ранее ученые извлекли захороненную в Антарктиде «капсулу времени» возрастом 5 млн лет.

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