Найдено доказательство тому, что в древности Марс изобиловал водой

Карта была составлена с помощью инструментов орбитального аппарата Mars Express и Mars Reconnaissance Orbiter. На ней отображены области, богатые измененными водой материалами: побывавшими в воде камнями, глиной и солями. На Земле глины образуются при взаимодействии воды с горными породами, причем в разных условиях образуются разные типы глин. Например, глинистые минералы, такие как смектит и вермикулит, образуются при взаимодействии относительно небольшого количества воды с породой и, таким образом, сохраняют в основном те же химические элементы, что и исходные вулканические породы. В случае смектита и вермикулита такими элементами являются железо и магний. Когда количество воды относительно велико, породы могут быть изменены сильнее. Растворимые элементы, как правило, уносятся, оставляя после себя богатые алюминием глины, такие как каолин.