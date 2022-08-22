Microsoft добавила больше рекламы в почту на iOS и Android

The Verge сообщил, что в последние месяцы Microsoft начала размещать больше рекламы в почтовом клиенте Outlook Mobile для iOS и Android.

Приложение Outlook Mobile предоставляет пользователям два варианта организации своих почтовых ящиков: единый почтовый ящик со всем сразу или ящик с вкладками, разделёнными на две категории: «Важное» и «Другое». Раньше Microsoft помещала рекламу только на вкладку «Другое» для бесплатных пользователей, но теперь она добавляет её и в режим единого почтового ящика.