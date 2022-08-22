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9 минут назад

Ученые извлекли захороненную в Антарктиде «капсулу времени» возрастом 5 млн лет

Газета.Ru

Ученые из США извлекли ледяной керн в Антарктиде, который содержит образцы земной атмосферы возрастом до пяти миллионов лет. Работа ученых была опубликована в журнале The Cryosphere.

В Антарктиде извлекли «капсулу времени» возрастом 5 млн лет
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Керн – это образец льда в виде цилиндрических столбиков, которые состоят из спрессованных слоев снега. Кроме того, в кернах содержатся кристаллические включения (пыль, сажа или вулканический пепел) и пузырьки воздуха. Ученые используют их в качестве летописей о климатических условиях прошлых лет.

Обнаруженный керн достигает длины 9,5 метров. Ученые измерили содержание в зернах кварца радиоактивных изотопов берилия-10, неона-21 и алюминия-26, которые образуются при столкновении космических лучей с атмосферой Земли. Оказалось, что возраст верхней части керна составляет примерно три миллиона лет, а нижней части — около пяти миллионов лет.

По словам исследователей, изучение кернов поможет прогнозировать последствия антропогенного глобального потепления.

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