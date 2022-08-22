Создана сверхтонкая электронная кожа

Ученые Массачусетского технологического института (MIT) разработали чувствительную нанопленку, предназначенную для передачи данных. Об этом сообщается на сайте организации.

Фото: Jennifer Chu | MIT News Office Jennifer Chu | MIT News Office

Перед специалистами стояла задача создать автономный датчик, который мог бы реагировать на показатели жизнедеятельности и передавать их на приемник. Инженеры разработали нанопленку толщиной всего 250 нанометров — в сто раз тоньше человеческого волоса, которая прилегает к коже и может генерировать электрический сигнал в ответ на механическое напряжение. Устройство можно будет использовать в медицинских целях как электронную кожу.

Сверхтонкая пленка создана из нитрида галлия, который отличается своими пьезоэлектрическими свойствами. Ученые обратили внимание, что покрытый тонким слоем золота материал достаточно чувствителен, чтобы реагировать на сердцебиение человека и, например, увеличение уровня соли в его поте. Нанопленка оказалась способна передавать сенсорную информацию без использования электричества — для сбора данных в непосредственной близи располагается антенна, которая фиксирует колебания электронной кожи.

«Чипы требуют много энергии, но наше устройство может сделать систему очень легкой без каких-либо энергоемких чипов», — заметил соавтор исследования Джихван Ким.

В ходе тестов антенна собирала данные с расположенной на шее добровольца пленки — устройство зафиксировало сердцебиение и изменение уровня натрия в выделениях на коже испытуемого.