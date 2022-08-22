Клиенты «Тинькофф» пожаловались на проблемы с приложением банка

Некоторые клиенты «Тинькофф» пожаловались на отсутствие доступа в личный кабинет. Также сообщается о наличии технических проблем у тех, кто смог зайти в приложение. По словам граждан, они не могут выполнить перевод в другой банк из-за «технических причин». Также отмечается, что в приложении отображается неверный баланс счетов.

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«Тинькофф» подтвердил возможное возникновение проблем у клиентов банка при попытке использовать мобильное приложение. Об этом пишет РИА Новости.

«В приложении могут возникать ошибки. Ремонтируем», - говорится в сообщении, которое появляется после входа в приложение.

Ранее в августе пользователи сервисов компании Google заявили, что столкнулись со сбоем в работе платформы. Основные проблемы коснулись поисковой системы сервиса, а также функционирования Google Maps.