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1 час назад

Из древнеегипетских каноп впервые извлекли ДНК

Мир24

Палеогенетики из Цюрихского университета впервые секвенировали ДНК из древнеегипетских каноп – погребальных сосудов, внутри которых хранились извлеченные при мумификации внутренние органы. Считается, что практика использования каноп появилась во времена V династии фараонов, примерно 2600 лет назад, сообщает American Journal of Biological Anthropology.

Из древнеегипетских погребальных сосудов впервые извлекли ДНК
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Для исследований ученые выбрали 140 каноп из музеев Великобритании, Германии, Италии, Швейцарии, Хорватии и Нидерландов. Но для анализа оказались пригодны далеко не все из них.

Ученым удалось собрать по 50-500 миллиграмм биологического материала из 93 каноп. Фрагменты человеческой ДНК выявили в 61 образце, но в 20 из них он оказался непригодными для анализа.

Лишь в 14 пробах ученые обнаружили хорошо сохранившуюся ДНК, а в 13 смогли идентифицировать остатки мягких тканей. В ходе исследований они определили митохондриальную гаплогруппу Н (в канопе из Загреба) и группу R0a1 (в канопе из Берлина). Ученые отметили, что группа Н часто встречается среди современного населения Египта, а R0a1 – среди древнего.

Также исследователям удалось установить, какие бактерии присутствовали в образцах. Они нашли следы клостридий, стрептомицетов, бифидобактерий и клебсиеллы.

Ранее эксперты исследовали древнюю «беременную» мумию из Варшавского музея. Оказалось, что образование, которое раньше принимали за плод, является свертком льняной ткани.

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