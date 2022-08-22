Из древнеегипетских погребальных сосудов впервые извлекли ДНК

Палеогенетики из Цюрихского университета впервые секвенировали ДНК из древнеегипетских каноп – погребальных сосудов, внутри которых хранились извлеченные при мумификации внутренние органы. Считается, что практика использования каноп появилась во времена V династии фараонов, примерно 2600 лет назад, сообщает American Journal of Biological Anthropology.

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Для исследований ученые выбрали 140 каноп из музеев Великобритании, Германии, Италии, Швейцарии, Хорватии и Нидерландов. Но для анализа оказались пригодны далеко не все из них.

Ученым удалось собрать по 50-500 миллиграмм биологического материала из 93 каноп. Фрагменты человеческой ДНК выявили в 61 образце, но в 20 из них он оказался непригодными для анализа.

Лишь в 14 пробах ученые обнаружили хорошо сохранившуюся ДНК, а в 13 смогли идентифицировать остатки мягких тканей. В ходе исследований они определили митохондриальную гаплогруппу Н (в канопе из Загреба) и группу R0a1 (в канопе из Берлина). Ученые отметили, что группа Н часто встречается среди современного населения Египта, а R0a1 – среди древнего.

Также исследователям удалось установить, какие бактерии присутствовали в образцах. Они нашли следы клостридий, стрептомицетов, бифидобактерий и клебсиеллы.