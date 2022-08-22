В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
1 час назад

В Китае выпустили компактный неубиваемый смартфон KingKong по цене 8200 рублей

FBM.ru

Производитель защищенных устройств Cubot из Китая продемонстрировал свою новую модель. В частности, речь ведется о мобильном гаджете KingKong Mini2 Pro. Его отличительными особенностями являются небольшие размеры и невысокая цена.

В Китае выпустили неубиваемый смартфон KingKong
Фото: FBM.ruFBM.ru

Данный смартфона обладает усиленным корпусом и специальным экраном, который обеспечивает защиту от ударов, а также влаги, грязи и пыли. Помимо этого, новое устройство выделяется небольшими габаритами, которые дают ему возможность без проблем помещаться в ладони.

Cubot KingKong Mini2 Pro оборудован 4-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением qHD+, основной камерой на 13 мегапикселей и селфи-камерой на 5 Мп. Сообщается, что Cubot KingKong Mini2 Pro в настоящий момент можно заказать в интернет-магазине AliExpress на определенных условиях со скидкой 48 процентов по стоимости 8200 рублей.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители