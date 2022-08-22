В Китае выпустили неубиваемый смартфон KingKong

Производитель защищенных устройств Cubot из Китая продемонстрировал свою новую модель. В частности, речь ведется о мобильном гаджете KingKong Mini2 Pro. Его отличительными особенностями являются небольшие размеры и невысокая цена.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Данный смартфона обладает усиленным корпусом и специальным экраном, который обеспечивает защиту от ударов, а также влаги, грязи и пыли. Помимо этого, новое устройство выделяется небольшими габаритами, которые дают ему возможность без проблем помещаться в ладони.