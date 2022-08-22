В Китае выпустили неубиваемый смартфон KingKong

Производитель защищенных устройств Cubot из Китая продемонстрировал свою новую модель. В частности, речь ведется о мобильном гаджете KingKong Mini2 Pro. Его отличительными особенностями являются небольшие размеры и невысокая цена.
Данный смартфона обладает усиленным корпусом и специальным экраном, который обеспечивает защиту от ударов, а также влаги, грязи и пыли. Помимо этого, новое устройство выделяется небольшими габаритами, которые дают ему возможность без проблем помещаться в ладони.
Cubot KingKong Mini2 Pro оборудован 4-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением qHD+, основной камерой на 13 мегапикселей и селфи-камерой на 5 Мп. Сообщается, что Cubot KingKong Mini2 Pro в настоящий момент можно заказать в интернет-магазине AliExpress на определенных условиях со скидкой 48 процентов по стоимости 8200 рублей.