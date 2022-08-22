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52 минуты назад

Ученые обнаружили кратер от метеорита, упавшего во время вымирания динозавров

Газета.Ru

Ученые обнаружили древний кратер от метеорита в Атлантическом океане, упавший примерно во времена вымирания динозавров. Статья об этом опубликована в Science Advances.

Обнаружен кратер от упавшего во время вымирания динозавров метеорита
Фото: DepositphotosDepositphotos

Считается, что вымиранию динозавров положил начало метеорит, образовавший кратер Чиксулуб диаметров 180 километров. Он ударил в мексиканский полуостров Юкатан 66 млн лет назад, выделив энергию в 100 тератонн в тротиловом эквиваленте.

Теперь ученые из Университета Хериот-Уатт в Эдинбурге и их американские коллеги обнаружили еще один кратер той эпохи у берегов Западной Африки шириной около 8 километров. Глубина океана в этом районе достигает почти километра, а сам кратер покрыт сверху донными отложениями толщиной до 400 метров. Он получил название Надир.

400 метровый объект упал в воду и вызвал серию мощных цунами и землетрясений.

"Столкновение спровоцировало бы мгновенное испарение большого количества воды и отложений вблизи морского дна, высвобождая около 2×1019 джоулей энергии (примерно 5000 мегатонн в тротиловом эквиваленте). После удара должен был образоваться огненный шар радиусом свыше пяти километров, за которым последовал бы воздушный взрыв с максимальной скоростью ветра 470 километров в час на расстоянии 50 километров от места удара", - пишут авторы.

Падение произошло примерно 66 млн лет назад, но для установления точной даты и характеристик необходимо будет провести бурение и анализ горных пород. Ранее на Эвересте обнаружили следы собак, кур и сотен других животных.

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