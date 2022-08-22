Meizu представила "клон AirPods" за 2,5 тысячи рублей

Компания Meizu выпустила новые беспроводные наушники Meizu Blus 2 TWS. Об этом сообщает портал Gizmochina.

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Внешне гарнитура, как и зарядный кейс, напоминает наушники Apple AirPods. Устройство представлено в двух цветах — черном и бирюзовом. Meizu Blus 2 TWS обладают 12-мм динамиками, выдающими как сильные басы, так и чистые звуки на высоких частотах.

В наушниках также присутствует технология активного шумоподавления с глушением посторонних звуков громкостью вплоть до 42 дБ, а также Bluetooth 5.2. Гарнитура защищена от влаги по стандарту IPX5.

Время автономной работы Meizu Blus 2 TWS составит 6,5 часов и 24 часа с подзарядкой от кейса. Стоимость наушников составила 299 юаней (~2,5 тыс. руб.). Пока неизвестно, будут ли наушники представлены на других рынках, кроме китайского.