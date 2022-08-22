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1 час назад

Астронавт NASA сфотографировал Барнаул и Новоалтайск с борта МКС

runews24.ru

На днях яркий снимок, на котором можно увидеть два города, опубликовали в Telegram-канале «Город, ночь, и все такое». До этого фотографию на сайте NASA обнаружил житель Барнаула.

Астронавт NASA сфотографировал Барнаул и Новоалтайск с борта МКС
Фото: runews24.rurunews24.ru

«Наткнулся на сайте NASA на свежую фотку Барнаула (и Новоалтайска заодно), снятую с борта МКС в 2022 году. Нашли свой дом?», — шутливо прокомментировал снимок автор Telegram-канала.

Известно, какая аппаратура использовалась в процессе съемок. По словам барнаульца, согласно метаданным, астронавт фотографировал на Nikon D5 через объектив Nikkor 400mm f/2.8.

При этом фокус на Барнаул и Новоалтайск настраивался вручную. При этом параметр светочувствительности ISO был поднят до 64000.

Наука и техника,NASA,
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