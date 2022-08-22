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1 час назад

Метеорит пролетел в небе над Саудовской Аравией

Никита Бородкин

Метеорит пролетел в небе над Саудовской Аравией. Как сообщает телеканал «360», ролики с появлением небесного тела очевидцы публиковали в социальных сетях.

Видеозаписи были сделаны сразу с нескольких ракурсов. На одном небо пронзает тонкая вспышка, которая исчезает через несколько секунд после появления. На другом было заснято, как темное ночное небо резко озарилось светом, который почти сразу погас.

На еще одном ролике очевидец заснял как метеорит пролетел над деревьями. Как и на остальных видео, иглоподобная вспышка рассекла небо и почти сразу исчезла.

Напомним, что 14 июля жители столичного региона России могли наблюдать суперлуние. В эту ночь Луна над Москвой была на 30% ярче и на 14% крупнее, чем в апогее, когда спутник наиболее удален от Земли.

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