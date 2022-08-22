В компании Apple признали недостаток iPhone 12 и 12 Pro. Там предложили пользователям техники бесплатную замену смартфонов с дефектами.

Как сообщает издание 9to5mac, таким образом, американская компания признала существенную нехватку гаджетов, выпущенных в 2020 году. Проблема связана с браком компонента динамика устройства, поломка не позволяет использовать девайс во время голосовых вызовов.

Владельцы телефонов получат возможность отремонтировать устройство в течение трёх лет с момента покупки аппарата.