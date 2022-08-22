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1 час назад

В компании Apple признали недостаток iPhone 12 и 12 Pro

Говорит Москва

В компании Apple признали недостаток iPhone 12 и 12 Pro. Там предложили пользователям техники бесплатную замену смартфонов с дефектами.

Как сообщает издание 9to5mac, таким образом, американская компания признала существенную нехватку гаджетов, выпущенных в 2020 году. Проблема связана с браком компонента динамика устройства, поломка не позволяет использовать девайс во время голосовых вызовов.

Владельцы телефонов получат возможность отремонтировать устройство в течение трёх лет с момента покупки аппарата.

В WhatsApp появится новая функция

Как уточняется, проблемные смартфоны были произведены в период с октября 2020 года по апрель 2021 года. Брак, по словам специалистов Apple, касается «очень небольшого процента» смартфонов.

Наука и техника,Видео,Apple,
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