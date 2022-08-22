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24 минуты назад

Астрономы впервые зафиксировали фотонное кольцо у черной дыры

Газета.Ru

Астрономы обнаружили яркое кольцо света из фотонов на снимке черной дыры галактики M87, который был сделан в 2019 году телескопом Event Horizon. Результаты исследования опубликованы в The Astrophysical Journal.

Астрономы обнаружили фотонное кольцо у черной дыры
Фото: Газета.руГазета.ру

Ученые использовали дополнительные программные методы и алгоритмы визуализации для восстановления и детализации изображения. Они также использовали данные 2017 года, полученные с помощью глобальной сети телескопов EHT (Телескоп горизонта событий). Эта сеть состоит из восьми связанных между собой обсерваторий в разных частях Земли, которые изучают одни и те же космические объекты.

На новом изображении видно фотонное кольцо, состоящее из ряда все более ярких подколец, формирующих целую картину. Его не было видно на изображении 2019 года, однако ученые знали, что они есть, так как это предполагала теория Эйнштейна.

Согласно ей, черные дыры окружены концентрическими кругами из фотонов, отброшенных мощной гравитацией черной дыры. Несмотря на то, что их существование было предсказано достаточно давно, до сих пор никому не удавалось их наблюдать.

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