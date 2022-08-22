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23 минуты назад

Пролетевший над Саудовской Аравией метеорит попал на видео

Газета.Ru

В небе над Саудовской Аравией пролетел метеорит. Очевидцы запечатлели пролет небесного тела и разместили ролики в социальных сетях.

Пролетевший над Саудовской Аравией метеорит попал на видео
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На одном из видео видна резкая вспышка в небе, которая плавно исчезает через несколько секунд после появления на небосклоне.

Еще один ролик сделан из автомобиля. Темное небо озаряется как днем из-за пролетевшего метеорита. На другом видео запечатлен пролет метеорита над деревьями. Небо озаряется ярким светом, однако уже спустя секунды вспышка бесследно исчезает.

Ранее космический телескоп James Webb столкнулся с небольшим метеоритом. Ученые выразили надежду, что инцидент не повлияет существенным образом на дальнейшую работу обсерватории

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