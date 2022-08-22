Пролетевший над Саудовской Аравией метеорит попал на видео

В небе над Саудовской Аравией пролетел метеорит. Очевидцы запечатлели пролет небесного тела и разместили ролики в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

На одном из видео видна резкая вспышка в небе, которая плавно исчезает через несколько секунд после появления на небосклоне.

Еще один ролик сделан из автомобиля. Темное небо озаряется как днем из-за пролетевшего метеорита. На другом видео запечатлен пролет метеорита над деревьями. Небо озаряется ярким светом, однако уже спустя секунды вспышка бесследно исчезает.