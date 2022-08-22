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1 час назад

Презентация новеньких iPhone 14 пройдёт перед реальными зрителями. Впервые с начала пандемии в 2020 году

Ferra.ru

Всего пару недель назад в Сети всплыла информация о старте записи осенней презентации Apple. Из этого следовало, что и в 2022 году компания лишь покажет предзаписанный заранее ролик.

iPhone 14 представят вживую, впервые с начала пандемии в 2020 году
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Но свежие сведения, которыми поделился обозреватель Bloomberg Марк Гурман, говорят совсем об ином. Судя по ним, 7 сентября нас ждёт вполне «живая» презентация, которую Apple проведёт перед реальными зрителями прямо в Театре Стива Джобса.

Сообщается, что 7 сентября — это среда. И это достаточно необычный день для презентации новых продуктов, Apple практически не пользуются им в подобных целях. Зато понедельник, 5 сентября, это День труда в Соединённых Штатах.

По мнению экспертов, яблочная корпорация дала один дополнительный день представителям СМИ, чтобы те добрались до Театра Стива Джобса и смогли посмотреть мероприятие вживую. Разумеется, обычным зрителям также будет доступна онлайн-версия презентации.

Напомним, что 7 сентября ожидается анонс iPhone 14, iPhone 14 Pro и 14 Pro Max, а также, неожиданно, iPhone 14 mini.

В один день с новыми смартфонами компания также покажет новый iPad 10. При этом под свежие Apple Watch купертиновцы выделят отдельное мероприятие.

Наука и техника,Марк Гурман,Стив Джобс,Apple,
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