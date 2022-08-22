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22 минуты назад

Новейший беспилотник Airbus всё же рухнул, пролетев без остановки больше двух месяцев

Ferra.ru

Последнее время команда Airbus Defense and Space активно занимается технологиями, обеспечивающими долгий беспрерывный полёт беспилотников от заряда солнечных батарей.

В США все-таки разбился новейший беспилотник Airbus
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Последнее детище группы инженеров, беспилотный самолёт Airbus Zephyr, смог продержаться в воздухе 64 дня. Сообщается, что наземные диспетчеры потеряли связи с ним ещё 19 августа, а свежие данные подтвердили, что устройство разбилось в штате Аризона, США.

После 64 дней полёта в стратосфере и выполнения многочисленных задач миссии, Zephyr столкнулся с обстоятельствами, которые привели к прекращению текущего полёта. В настоящее время наши команды анализируют более 1500 часов данных полёта в стратосфере.

Источник, близкий к Airbus, рассказал, что самолёт большую часть времени провёл в юго-западных районах США на высоте около 18-21 км. Падение же беспилотника случилось в результате выполнения им S-образного манёвра, во время которого произошёл какой-то сбой. Он и привёл к падению на скорости 83 км/ч.

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