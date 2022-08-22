В США все-таки разбился новейший беспилотник Airbus

Последнее время команда Airbus Defense and Space активно занимается технологиями, обеспечивающими долгий беспрерывный полёт беспилотников от заряда солнечных батарей.

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Последнее детище группы инженеров, беспилотный самолёт Airbus Zephyr, смог продержаться в воздухе 64 дня. Сообщается, что наземные диспетчеры потеряли связи с ним ещё 19 августа, а свежие данные подтвердили, что устройство разбилось в штате Аризона, США.

После 64 дней полёта в стратосфере и выполнения многочисленных задач миссии, Zephyr столкнулся с обстоятельствами, которые привели к прекращению текущего полёта. В настоящее время наши команды анализируют более 1500 часов данных полёта в стратосфере.