Apple не верит в успех iPhone 14 Max

Как сообщает глава Display Supply Chain Consultants (DSCC) Росс Янг, Apple не сильно верит в успех iPhone 14 Max – этой модели достанется лишь 19% всех производимых OLED-панелей для линейки iPhone 14.

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Наибольшие надежды Apple возлагает на iPhone 14 Pro Max, который получит 28% дисплеев, тогда как iPhone 14 и 14 Pro разделят между собой доли по 26%.