Apple не верит в успех iPhone 14 Max

Как сообщает глава Display Supply Chain Consultants (DSCC) Росс Янг, Apple не сильно верит в успех iPhone 14 Max – этой модели достанется лишь 19% всех производимых OLED-панелей для линейки iPhone 14.
Наибольшие надежды Apple возлагает на iPhone 14 Pro Max, который получит 28% дисплеев, тогда как iPhone 14 и 14 Pro разделят между собой доли по 26%.
В этом году Apple делает ставку на Pro-модели, так как им достанутся новые процессоры Apple A16, 48 Мп камеры, дисплеи с частотой 120 Гц и обновлённый дизайн фронтальной камеры и датчика Face ID. При этом младшие модели получат прошлогодний чип A15 Bionic и будут иметь вырез.