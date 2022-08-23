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1 час назад

Apple не верит в успех iPhone 14 Max

MobiDevicesиещё 1

Как сообщает глава Display Supply Chain Consultants (DSCC) Росс Янг, Apple не сильно верит в успех iPhone 14 Max – этой модели достанется лишь 19% всех производимых OLED-панелей для линейки iPhone 14.

Apple не верит в успех iPhone 14 Max
Фото: MobiDevicesMobiDevices

Наибольшие надежды Apple возлагает на iPhone 14 Pro Max, который получит 28% дисплеев, тогда как iPhone 14 и 14 Pro разделят между собой доли по 26%.

В этом году Apple делает ставку на Pro-модели, так как им достанутся новые процессоры Apple A16, 48 Мп камеры, дисплеи с частотой 120 Гц и обновлённый дизайн фронтальной камеры и датчика Face ID. При этом младшие модели получат прошлогодний чип A15 Bionic и будут иметь вырез.

Наука и техника,Apple,
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