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1 час назад

Эксперт спрогнозировал пик заболеваемости ковидом в конце августа - начале сентября

Елена Прошина

Пик заболеваемости COVID-19 в России ожидается в ближайшее время, сообщает ТАСС со ссылкой на главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолия Альтштейна.

Спрогнозировано время пика заболеваемости ковидом в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, нельзя предсказать, как коронавирус поведет себя дальше. Однако если судить потому, что происходит в других странах, подъем заболеваемости занимает чуть больше месяца. Ученый напомнил, что в России подъем начал регистрироваться в самом конце июля. Это значит, что пик заболеваемости COVID-19 придется на конец августа – начало сентября.

Как потом поведет себя коронавирус нового типа после пика – неизвестно, так как в разных местах это происходит по-разному, отметил Альтштейн. В ряде случаев заболеваемость существенно падает, в других случаях – затягивается.

По словам эксперта, число случаев заражения COVID-19 за сутки в России на пике может составить 50-60-70 тысяч человек.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что коронавирус становится сезонным заболеванием, как грипп и другие ОРВИ. Максимальный подъем заболеваемости наблюдается в осенне-зимний период, летом число заражений ниже.

Наука и техника,Анатолий Альтштейн,Роспотребнадзор,
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