В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 59.74EUR 59.53
Войти в почту
1 час назад

FT: работники Apple выступили против плана Тима Кука под угрозой увольнений

Газета.Ruиещё 2

Сотрудники Apple подали петицию против плана руководства компании, в том числе главы корпорации Тима Кука, обязать работников вернуться в офис и проводить на рабочем месте не менее трех дней в неделю. Как сообщает газета Financial Times, требование официально начнет действовать с 5 сентября этого года, а несогласие грозит увольнением.

Сотрудники Apple пошли против Тима Кука
Фото: Reuters Reuters

Согласно новому плану, сотрудники обязаны приходить в офис во вторник, четверг и третий день недели, который отличается в зависимости от подразделения внутри компании. По данным источника, внутри компании появилась группа активных сотрудников под названием Apple Together, которые открыто выступили против таких планов компании.

В Apple Together возразили Куку, который заявлял, что «личное сотрудничество очень важно для культуры компании». «Единое мнение высшего руководства не учитывает множества веских причин, из-за которых часть сотрудников более счастливы и более продуктивны при работе пределами офиса», — говорится в петиции.

Группа потребовала от Apple разрешить каждому сотруднику обсуждать формат работы в офисе со своим руководителем. В петиции добавили, что компания из Купертино «должна поощрять, а не запрещать гибкую работу».

Ранее сообщалось, что Apple начала осуществлять массовые сокращения сотрудников, о которых объявляла ранее. Корпорация уже оставила без работы около 100 сотрудников из фирм-подрядчиков.

Наука и техника,Тим Кук,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители