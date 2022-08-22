Сотрудники Apple пошли против Тима Кука

Сотрудники Apple подали петицию против плана руководства компании, в том числе главы корпорации Тима Кука, обязать работников вернуться в офис и проводить на рабочем месте не менее трех дней в неделю. Как сообщает газета Financial Times, требование официально начнет действовать с 5 сентября этого года, а несогласие грозит увольнением.

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Согласно новому плану, сотрудники обязаны приходить в офис во вторник, четверг и третий день недели, который отличается в зависимости от подразделения внутри компании. По данным источника, внутри компании появилась группа активных сотрудников под названием Apple Together, которые открыто выступили против таких планов компании.

В Apple Together возразили Куку, который заявлял, что «личное сотрудничество очень важно для культуры компании». «Единое мнение высшего руководства не учитывает множества веских причин, из-за которых часть сотрудников более счастливы и более продуктивны при работе пределами офиса», — говорится в петиции.

Группа потребовала от Apple разрешить каждому сотруднику обсуждать формат работы в офисе со своим руководителем. В петиции добавили, что компания из Купертино «должна поощрять, а не запрещать гибкую работу».