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1 час назад

В WhatsApp появится новая функция

Газета.Ru

В мессенджере WhatsApp появится возможность просмотра статусов в списке чатов, сообщает портал WABetaInfo. Соответствующая функция была замечена в бета-версиях мессенджера для iOS и Android.

В WhatsApp появится новая функция
Фото: Даша Зайцева/«Газета.Ru»Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Статус — это аналог «Историй», которые позволяют пользователям публиковать фотографии или короткие видео, которые автоматически удаляются через 24 часа.

Бета-тестеры WhatsApp, установившие последнее обновление, обнаружили, что опубликованные контактами статусы теперь можно открыть из списка чатов. При этом раздел «Статусы» остался на прежнем месте и также позволяет просматривать медиафайлы, которыми делятся пользователи из записной книжки.

Редакция портала 9to5mac считает, что популяризация статусов позволит WhatsApp вставлять больше рекламы, так же как это реализовано в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) Stories.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что разработчики WhatsApp запретят пользователям делать скриншоты фото и видео, предназначенных для однократного просмотра.

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