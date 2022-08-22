Samsung неожиданно обновила старые смартфоны

Samsung обновила несколько моделей раритетных смартфонов. Об этом сообщает издание Android Police.

Фото: Samsung Samsung

Журналисты медиа обратили внимание, что неожиданное обновление ПО стало доступно на нескольких снятых с производства смартфонов корейского бренда. Среди них оказались Galaxy S7, S7 Edge, S8 и другие устаревшие девайсы. Как выяснилось, апдейт не добавляет новых функций ОС Android.

Специалисты отметили, что обычно производители выпускают для многих своих устройств патчи безопасности, однако в этот раз Samsung представила обновление, исправляющее баг в работе GPS. «Патч не затрагивает уровень безопасности, но в журнале изменений указано, что стабильность GPS улучшается», — подчеркнули авторы.

В материале говорится, что Samsung, вероятно, выпустит подобное обновление и для более старых смартфонов. «Большинство людей, вероятно, забыли об этих телефонах (или давно продали их), и то, что Samsung обновляет подобные модели — при отсутствии исправления какого-либо критического недостатка безопасности — кажется очень странным», — подытожили журналисты.