Названы отличия "Омикрона" от других штаммов коронавируса

Симптомы "Омикрона" достаточно изменились и отличаются от более ранних штаммов коронавируса. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженного врача России Владимира Круглого. По его словам, большая часть людей с "Омикроном" практически не нуждается в госпитализации. Заболевшие штаммом переносят его в легкой форме.

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"Сейчас не происходит потеря обоняния, вкуса. Сейчас типичными проявлениями заболевания является повышение температуры и очень мало отличий от других ОРВИ", – объяснил врач.

Однако особенность "Омикрона" проходить без явных симптомов представляет собой опасность, заметил специалист. Круглый порекомендовал россиянам пройти ревакцинацию, а также следить за состоянием иммунитета. Кроме того, маски он посоветовал заменить более надежными средствами защиты – респираторами.

Ранее стало известно, что за прошедшие сутки в России выявили 33 061 новый случай заражения коронавирусом. Число госпитализированных за последние 24 часа составило 1 704 человека. Выздоровел 22 281 пациент. Сообщается, что за сутки скончались 57 пациентов с ранее выявленной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус.

Кроме того, директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сравнил эффективность "Спутника V" и западных вакцин против "Омикрона". По его словам, эффективность западных вакцин в борьбе "Омикроном" снижается в 30–35 раз, российского "Спутника V" – в 10 раз. Таким образом, эксперт заявил, что отечественная вакцина гораздо эффективнее западных аналогов.