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42 минуты назад

Стали известны детали следующей Лунной миссии США

Газета.Ru

NASA обозначило 13 областей на Луне, куда приземлятся их астронавты во время следующей миссии Artemis. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Стали известны детали будущей высадки астронавтов на Луну
Фото: GlobePhotoGlobePhoto

Все точки находятся в районе Южного полюса Луны. Каждый их этих регионов содержит разнообразные геологические особенности, которые позволят максимально изучить спутник Земли.

«Некоторые из выбранных мест расположены среди самых древних частей Луны, и вместе с постоянно затененными регионами дают возможность узнать об истории Луны благодаря ранее неизученным материалам», — отметила руководитель лунной науки Artemis в Отделе планетарных наук NASA Сара Ноубл.

Для выбора регионов группа ученых и инженеров агентства провела оценку территории вблизи Южного полюса Луны, используя данные с орбитального аппарата NASA Lunar Reconnaissance Orbiter и результатов прошлых лунных исследований.

Помимо учета доступности окна запуска, команда оценивала регионы на основе их способности обеспечить безопасную посадку, используя такие критерии, как уклон местности, удобство связи с Землей и условия освещения.

Наука и техника,NASA,
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