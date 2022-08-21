Стали известны детали будущей высадки астронавтов на Луну

NASA обозначило 13 областей на Луне, куда приземлятся их астронавты во время следующей миссии Artemis. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

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Все точки находятся в районе Южного полюса Луны. Каждый их этих регионов содержит разнообразные геологические особенности, которые позволят максимально изучить спутник Земли.

«Некоторые из выбранных мест расположены среди самых древних частей Луны, и вместе с постоянно затененными регионами дают возможность узнать об истории Луны благодаря ранее неизученным материалам», — отметила руководитель лунной науки Artemis в Отделе планетарных наук NASA Сара Ноубл.

Для выбора регионов группа ученых и инженеров агентства провела оценку территории вблизи Южного полюса Луны, используя данные с орбитального аппарата NASA Lunar Reconnaissance Orbiter и результатов прошлых лунных исследований.