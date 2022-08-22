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1 час назад

Астрофизики показали, что вокруг Земли могли бы вращаться четыре Луны

Газета.Ruиещё 1

Команда ученых из из Техасского университета, Государственного университета Валдоста, Технологического института Джорджии и Национальной радиоастрономической обсерватории рассчитала, сколько Лун могли бы вращаться вокруг Земли при сохранении существующих условий. Исследование опубликовано в журнале Earth and Planetary Astrophysics.

Астрофизики рассчитали, сколько Лун могли бы вращаться вокруг Земли
Фото: Газета.руГазета.ру

Для работы ученые использовали тот же подход, который ранее позволил им рассчитать распределение планет в бинарной системе Альфа Центавра. Максимально возможное число спутников Земли зависит от их размера и массы. Результаты показали, что наша планета сохранила бы стабильную орбиту с 7 ± 1 спутниками размером с Цереру, 4 ± 1 — с Плутон и 3 ± 1 —с Луну. Максимальные пределы, обнаруженные учеными, могут уменьшиться при дальнейших исследованиях, которые учли бы большее количество параметров.

Хотя в нашей Солнечной системе более 200 лун, только три вращаются вокруг земных (каменистых) планет: Луна вокруг Земли и Фобос и Деймос вокруг Марса. Остальные вращаются вокруг газовых гигантов: Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Как отмечается в исследовании, такая большая разница может объясняться разными механизмами формирования и эволюции орбит.

Маленькие спутники, вращающиеся вокруг гораздо большего тела, могут привести к так называемому приливному нагреву, который влияет и на вулканизм на Ио, и на движения внутреннего океана на Европе. Такое явление возможно было бы и на многолунной Земле, но его степень неясна без детального моделирования.

Исследование потенциально поможет в поиске экзолун, вращающихся вокруг экзопланет. Хотя количество подтвержденных экзопланет исчисляется тысячами, количество подтвержденных экзолун в настоящее время составляет менее процента от этого числа. В настоящее время у нас есть два кандидата в экзолуны: Kepler-1625b-i и Kepler-1708b-i, но их планета-хозяин похожа на Юпитер.

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