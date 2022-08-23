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20 минут назад

Характеристики бюджетного смартфона Samsung за 10 тысяч рублей утекли в Сеть

Ferra.ruиещё 1

Совсем скоро Samsung представит свой новый недорогой смартфон — Galaxy A04s. И хоть сама компания официально молчит об устройстве, инсайдеры опубликовали почти всю информацию о нём. В том числе и цену.

В Сеть утекли характеристики бюджетного смартфона Samsung за 10 тысяч рублей
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Так, в основу новинки ляжет чип Exynos 850 chipset. Такой выбор корейский гигант, якобы, сделал для снижения стоимости смартфона — использовать собственный процессор всё же дешевле, чем покупать его у Qualcomm или MediaTek.

Экран Galaxy A04s будет 6,5-дюймовый, выполненный по технологии IPS и с разрешением HD+. Что интересно, телефону приписывают частоту обновления 90 Гц.

Из прочего можно отметить 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ памяти постоянной и поддержку microSD-карт объёмом до 1 ТБ. Есть также в новом бюджетнике NFC, а, значит, и бесконтактная оплата.

На данный момент неизвестно, как скоро Samsung анонсирует смартфон. Но уже есть стоимость аппарата — 170 евро (около 10 тыс рублей).

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