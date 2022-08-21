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31 минуту назад

Археологи нашли стрелу возрастом 1500 лет в норвежском тающем леднике

Газета.Ru

Археологи из программы по спасению археологических артефактов из ледников «Secrets of the ice» нашли стрелу в тающем льду в норвежских горах. Об этом сообщает Heritage Daily.

Археологи нашли стрелу возрастом 1500 лет в норвежском леднике
Фото: Glacier Archaeology ProgramGlacier Archaeology Program

Местом находки стал горный массив Йотунхеймен. Здесь в тающем леднике команда ученых обнаружила сохранившуюся стрелу с неповрежденным железным наконечником на высоте 1750 метров над уровнем моря. Возраст стрелы — около 1500 лет, она оказалась в горах во время норвежского железного века.

Ученые считают, что стрелу когда-то потеряли в горах, а на место обнаружения ее принесла тающая вода, причем артефакт множество раз подвергался циклам оттаивания и замерзания. На это указывает отсутствие оперения и плохо сохранившиеся следы нитей и смолы предназначенных для крепления оперения. Стрела сужается к концу, а зазубрина утолщена для сцепления с тетивой.

Ранее в этом году команда обнаружила здесь 1700-летнюю стрелу с железным наконечником, обмоткой и оперением. Также археологи проекта нашли здесь сделанных хорошо сохранившиеся доисторические лыж, обувь бронзового века и затерянное поселение викингов, в котором были сани, останки животных, одежда и предметы домашнего обихода.

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