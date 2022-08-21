Гинцбург допустил появление более тяжёлых мутаций коронавируса

«Дельтакрон» демонстрирует, что потенциал изменчивости вируса COVID-19 очень большой и не ограничивается только точечными мутациями. Это свидетельствует о том, что в дальнейшем может появиться более тяжёлая мутация вируса», — сказал он в комментарии ТАСС.