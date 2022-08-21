Раскрыто преимущество «Спутника V» перед Pfizer и Moderna

Российская вакцина «Спутник V» более эффективна в борьбе с омикрон-штаммом COVID-19, чем западные препараты Moderna и Pfizer. Об этом сообщил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, передает ТАСС.

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По его словам, вируснейтрализация вакцин Pfizer и Moderna при заражении штаммом «Омикрон» падает в 30-35 раз. При этом соответствующий показатель российского препарата «Спутник V» в аналогичных условиях падает в 10 раз. Гинцбург подчеркнул, что эффективность отечественного препарата в три раза выше, чем западных.

Специалист также отметил, что Центр им. Н. Ф. Гамалеи рассматривает возможность разработки нового варианта вакцины от COVID-19.

Ранее сообщалось, что специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработали вакцину против омикрон-штамма ВА.5. Гинцбург пояснил, что создание нового препарата было необходимо, так как штамм «Омикрон» сильно отличается от других подвидов COVID-19 и требует особого подхода.