Россиянам дали совет на случай потери смартфона

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков предупредил о существенных рисках, возникающих при потере смартфона. Он порекомендовал в случае пропажи гаджета как можно быстрее связаться с оператором и заблокировать сим-карту. Об этом пишет «Прайм».

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Кусков пояснил, что это необходимо сделать для того, чтобы злоумышленники не смогли ей воспользоваться.

Далее следует нанести визит в салон сотовой связи и попробовать восстановить ценные данные, хранившиеся в памяти устройства. Это удастся в том случае, если пользователь настроил копирование в icloud или другое облачное хранилище.