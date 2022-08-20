Россиянам дали совет на случай потери смартфона

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков предупредил о существенных рисках, возникающих при потере смартфона. Он порекомендовал в случае пропажи гаджета как можно быстрее связаться с оператором и заблокировать сим-карту. Об этом пишет «Прайм».
Кусков пояснил, что это необходимо сделать для того, чтобы злоумышленники не смогли ей воспользоваться.
Далее следует нанести визит в салон сотовой связи и попробовать восстановить ценные данные, хранившиеся в памяти устройства. Это удастся в том случае, если пользователь настроил копирование в icloud или другое облачное хранилище.
Новый хозяин смартфона может получить доступ к аккаунтам в соцсетях, банковским приложениям, уточнил эксперт. Соответственно, необходимо как можно быстрее сменить пароли ко всем ключевым приложениям на телефоне, в особенности, если стоит автоматическое определение пароля и логина.