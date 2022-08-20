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13 минут назад

Россиянам дали совет на случай потери смартфона

Илья Родин

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков предупредил о существенных рисках, возникающих при потере смартфона. Он порекомендовал в случае пропажи гаджета как можно быстрее связаться с оператором и заблокировать сим-карту. Об этом пишет «Прайм».

Россиянам дали совет на случай потери смартфона
Фото: ТАССТАСС

Кусков пояснил, что это необходимо сделать для того, чтобы злоумышленники не смогли ей воспользоваться.

Далее следует нанести визит в салон сотовой связи и попробовать восстановить ценные данные, хранившиеся в памяти устройства. Это удастся в том случае, если пользователь настроил копирование в icloud или другое облачное хранилище.

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Новый хозяин смартфона может получить доступ к аккаунтам в соцсетях, банковским приложениям, уточнил эксперт. Соответственно, необходимо как можно быстрее сменить пароли ко всем ключевым приложениям на телефоне, в особенности, если стоит автоматическое определение пароля и логина.

Наука и техника,Денис Кусков,
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