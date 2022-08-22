Программа-имитация iPhone стала хитом среди пользователей Android

Программа Launcher iOS 16, которая позволяет эмулировать на своем смартфоне последнюю версию операционной системы от Apple, стала хитом среди пользователей Android. Об этом сообщает портал PhoneArena.

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Launcher iOS 16 меняет в Android иконки приложений, виджеты и другие элементы оформления в стиле iOS. Отмечается, что эта программа существует уже много лет и обновляется каждый год, чтобы дать возможность владельцам смартфонов на базе Android протестировать другую операционную систему, не меняя при этом телефон.

На момент написания материала Launcher iOS 16 скачали из магазина Google Play свыше 50 млн раз. Официальный релиз iOS 16 должен состояться сразу после осенней презентации Apple, которая, по предварительным данным, запланирована на 7 сентября 2022 года.