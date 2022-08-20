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1 час назад

Нейробиологи установили, какие формы памяти нарушает болезнь Альцгеймера

Газета.Ru

Исследование нейробиологов из Массачусетского технологического института показало, что болезнь Альцгеймера нарушает по крайней мере одну форму зрительной памяти. Их работа была опубликована в журнале Neuron.

Нейробиологи установили, какие формы памяти нарушает болезнь Альцгеймера
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам ученых, у человека, больного этим заболеванием, разрушается нейронная цепь, которая соединяет первичную зрительную кору каждого полушария. При этом степень их повреждения связана с тяжестью болезни.

Такие результаты были получены в результате экспериментов на мышах. В частности группа выявила нейроны, которые соединяют первичную зрительную кору (V1) каждого полушария, и показала, что, когда клетки разрушаются, синхронизация ритмов мозга снижается, и мыши становятся значительно менее способными замечать, когда появляется новый паттерн на стенах в их клетках.

По словам ученых, распознавание новых объектов требует развитой зрительной памяти. Всего ученые использовали две мышиные модели, в одной из них грызуны страдали от более прогрессирующей формы болезни. Сравнение результатов эксперимента показало, что активность клеток значительно снижается на фоне заболевания.

В будущих работах исследователи продолжат изучать межполушарные связи и то, как они могут быть затронуты и при болезни Альцгеймера.

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