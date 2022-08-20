Нейробиологи установили, какие формы памяти нарушает болезнь Альцгеймера

Исследование нейробиологов из Массачусетского технологического института показало, что болезнь Альцгеймера нарушает по крайней мере одну форму зрительной памяти. Их работа была опубликована в журнале Neuron.

По словам ученых, у человека, больного этим заболеванием, разрушается нейронная цепь, которая соединяет первичную зрительную кору каждого полушария. При этом степень их повреждения связана с тяжестью болезни.

Такие результаты были получены в результате экспериментов на мышах. В частности группа выявила нейроны, которые соединяют первичную зрительную кору (V1) каждого полушария, и показала, что, когда клетки разрушаются, синхронизация ритмов мозга снижается, и мыши становятся значительно менее способными замечать, когда появляется новый паттерн на стенах в их клетках.

По словам ученых, распознавание новых объектов требует развитой зрительной памяти. Всего ученые использовали две мышиные модели, в одной из них грызуны страдали от более прогрессирующей формы болезни. Сравнение результатов эксперимента показало, что активность клеток значительно снижается на фоне заболевания.