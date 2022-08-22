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29 минут назад

Письмо Галилео Галилея о Юпитере оказалось подделкой

Мир24иещё 1

Хранящееся в библиотеке Мичиганского университета письмо Галилео Галилея оказалось подделкой. Предполагается, что ее сто лет назад создал итальянский фальсификатор Тобио Никотра, пишет издание The Guardian.

Письмо Галилео Галилея о Юпитере оказалось подделкой
Фото:  Shutterstock/FOTODOM Shutterstock/FOTODOM

Как отмечается, в рукописи говорится об открытии четырех спутников Юпитера. Считалось, что Галилей создал ее в 1609 году. Тем не менее профессор Ник Уайлдинг, который считается экспертом по идентификации подделок, обратил внимание на то, что водяной знак на бумаге «рукописи Галилео» содержит монограммы изготовителя бумаги (AS) и места производства (BMO, Бергамо). В наши дни не существует ни одного документа с ВМО, который был бы датирован раньше 1770 года.

Сотрудники университета решили провести собственное расследование, которое вскоре подтвердило правоту Уайлдинга. Рукопись и в самом деле оказалась хорошей подделкой. Специалисты теперь проверяют подлинность других документов, принадлежавших знаменитому астроному.

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В создании подделки подозревается Тобио Никотра. Итальянец неоднократно фальсифицировал документы Галилео и других известных людей. В середине 30-х годов прошлого века он был оштрафован и два года провел за решеткой.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальная библиотека Испании на протяжении четырех лет скрывала, что трактат Галилео Галилея был украден.

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