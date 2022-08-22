Письмо Галилео Галилея о Юпитере оказалось подделкой

Как отмечается, в рукописи говорится об открытии четырех спутников Юпитера. Считалось, что Галилей создал ее в 1609 году. Тем не менее профессор Ник Уайлдинг, который считается экспертом по идентификации подделок, обратил внимание на то, что водяной знак на бумаге «рукописи Галилео» содержит монограммы изготовителя бумаги (AS) и места производства (BMO, Бергамо). В наши дни не существует ни одного документа с ВМО, который был бы датирован раньше 1770 года.