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55 минут назад

YouTube удалил аккаунт британского наемника Эйдена Аслина

Майк Габриелян

YouTube удалил аккаунт британского наемника Эйдена Аслина, приговоренного в ДНР к смертной казни. Об этом сообщил в Telegram-канале военкор Андрей Руденко.

YouTube удалил аккаунт британского наемника Эйдена Аслина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он рассказал, что наемник сделал несколько заявлений о том, что стал свидетелем преступлений ВСУ. Он вел блог прямо из СИЗО, в котором сейчас находится.

«Но кому-то это очень сильно не понравилось, и сегодня этот канал был снесён. Любая правда о нацистах на Украине, которая доносится на Запад, резко блокируется. Вот такой «свободный мир»… - написал военкор

Ранее Аслин пожаловался на отсутствие какой-либо конкретной помощи из Британии. Он неоднократно общался с представителями британского МИД и каждый раз ему отвечали одно и то же: «Работа ведется».

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