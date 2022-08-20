YouTube удалил аккаунт британского наемника Эйдена Аслина, приговоренного в ДНР к смертной казни. Об этом сообщил в Telegram-канале военкор Андрей Руденко.

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Он рассказал, что наемник сделал несколько заявлений о том, что стал свидетелем преступлений ВСУ. Он вел блог прямо из СИЗО, в котором сейчас находится.

«Но кому-то это очень сильно не понравилось, и сегодня этот канал был снесён. Любая правда о нацистах на Украине, которая доносится на Запад, резко блокируется. Вот такой «свободный мир»… - написал военкор