Ученые выяснили, сколько весит самая крупная звезда во Вселенной

Группа астрономов взялась за изучение наиболее массивной из известных звёзд — R136a1.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Она находится в Большом Магеллановом Облаке (БМО), а её масса, как выяснилось, равняется примерно 150-200 массам Солнца. Стоит отметить, что небесное тело находится на расстоянии около 150 тыс световых лет от Земли.

Свежее открытие стало возможным благодаря использованию телескопа обсерватории Gemini. Именно с его помощью учёные получили самые чёткие на сегодняшний день изображения скопления.