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21 минуту назад

Учёные выяснили, сколько весит самая крупная звезда во Вселенной

Ferra.ruиещё 1

Группа астрономов взялась за изучение наиболее массивной из известных звёзд — R136a1.

Ученые выяснили, сколько весит самая крупная звезда во Вселенной
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Она находится в Большом Магеллановом Облаке (БМО), а её масса, как выяснилось, равняется примерно 150-200 массам Солнца. Стоит отметить, что небесное тело находится на расстоянии около 150 тыс световых лет от Земли.

Свежее открытие стало возможным благодаря использованию телескопа обсерватории Gemini. Именно с его помощью учёные получили самые чёткие на сегодняшний день изображения скопления.

Сообщается, что результаты наблюдений как минимум станут опорной точкой для определения верхнего предела массы самых крупных звёзд. Это, в свою очередь, может иметь решающее значение для понимания механизмов их формирования.

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