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10 минут назад

ASUS отозвала материнскую плату из-за опасности ожога

Ferra.ru

ASUS предупредила потребителей об опасности ожога при использовании материнской платы ROG Maximus Z690 Hero в декабре. Теперь же американский регулятор обязал компанию отозвать товар.

ASUS отозвала материнскую плату из-за опасности ожога
Фото: ferra.ruferra.ru

По данным Комиссии по безопасности потребительских товаров США, материнская плата представляет потенциальную опасность ожога. Отзыв затрагивает около 10 000 единиц товара.

«Конденсатор на материнской плате был установлен в обратном положении, что может привести к короткому замыканию, перегреву или плавлению, возникновению пожара и ожогов», — отметили в комиссии.

29 декабря ASUS сама инициировала отзыв матплаты. Но её сообщение могло остаться незамеченным для некоторых потребителей. Компания также отметила, что в Северной Америке было зарегистрировано лишь «несколько инцидентов», связанных с неисправностью.

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