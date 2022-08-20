ASUS отозвала материнскую плату из-за опасности ожога

ASUS предупредила потребителей об опасности ожога при использовании материнской платы ROG Maximus Z690 Hero в декабре. Теперь же американский регулятор обязал компанию отозвать товар.

«Конденсатор на материнской плате был установлен в обратном положении, что может привести к короткому замыканию, перегреву или плавлению, возникновению пожара и ожогов», — отметили в комиссии.

29 декабря ASUS сама инициировала отзыв матплаты. Но её сообщение могло остаться незамеченным для некоторых потребителей. Компания также отметила, что в Северной Америке было зарегистрировано лишь «несколько инцидентов», связанных с неисправностью.