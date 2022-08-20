ASUS отозвала материнскую плату из-за опасности ожога

ASUS предупредила потребителей об опасности ожога при использовании материнской платы ROG Maximus Z690 Hero в декабре. Теперь же американский регулятор обязал компанию отозвать товар.
По данным Комиссии по безопасности потребительских товаров США, материнская плата представляет потенциальную опасность ожога. Отзыв затрагивает около 10 000 единиц товара.
«Конденсатор на материнской плате был установлен в обратном положении, что может привести к короткому замыканию, перегреву или плавлению, возникновению пожара и ожогов», — отметили в комиссии.
29 декабря ASUS сама инициировала отзыв матплаты. Но её сообщение могло остаться незамеченным для некоторых потребителей. Компания также отметила, что в Северной Америке было зарегистрировано лишь «несколько инцидентов», связанных с неисправностью.