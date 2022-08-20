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22 минуты назад

Спутники SpaceX оказались замешаны в половине опасных ситуаций в космосе

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Почти половина всех опасных сближений на орбите происходит со спутниками Starlink, которые производит основанная Илоном Маском компания SpaceX. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш. Там подсчитали, что в 2021 году на орбите произошло более 10 200 опасных сближений. Из них более 45% случилось со спутниками Starlink.

Спутники SpaceX оказались замешаны в половине опасных ситуаций в космосе
Фото: Pxhere, CC0Pxhere, CC0

Опасными сближениями в космосе считают сближение с защищаемыми аппаратами на дистанцию до 1,5 км. В 2020 году, по данным «Роскосмоса», таких ситуаций было значительно меньше — 4200 случаев.

При этом в 2021 году всего в космос запустили более 1700 космических аппаратов. А годом ранее — только 1200.

Россия, по данным института, собирается разработать обновлённую автоматизированную систему предупреждения об опасных ситуациях на орбите. В неё войдут 65 телескопов и космический сегмент.

Проект назвали «Млечный путь». На его создание собираются потратить $2 млрд. Завершить работы рассчитывают в 2035 году.

Россия не первая упрекает SpaceX и её спутники в создании опасных ситуаций на орбите. В конце 2021 года Китай жаловался на компанию Илона Маска в Управление по вопросам космического пространства ООН.

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Пекин заявил, что его орбитальная станция дважды за год вынуждена была применить экстренное маневрирование, чтобы не столкнуться с аппаратами Starlink.

По подсчётам учёных, сейчас в космосе вокруг Земли вращается около 30 000 спутников, обломков и космического мусора. Исследователи давно предупреждают о растущем риске столкновений на орбите.

Наука и техника,Илон Маск,ЦНИИМАШ,SpaceX,Роскосмос,ООН,
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