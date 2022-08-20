«Амнезия иммунной системы». Как болеют повторным COVID-19 и можно ли избежать заражения?

Пандемия коронавируса продолжается уже третий год. Все это время ученые исследуют особенности инфекции, ее влияние на человека и специфику формирования иммунитета. На сегодняшний день данных все еще недостаточно, поэтому, например, до сих пор нелегко ответить на вопрос, можно ли заболеть COVID-19 во второй раз, имея антитела, сформировавшиеся при первом заражении. Так или иначе, необходимо знать основные признаки повторного заражения и принимать меры профилактики, которые помогут свести риски инфицирования к минимуму. Подробнее об этом — в материале «Ленты.ру».

Фото: Александр Гальперин; / РИА Новости Александр Гальперин; / РИА Новости

Можно ли заболеть коронавирусом, если есть антитела?

Видео дня

Исследователи пока не установили точно, какой уровень IgG гарантированно защищает от повторного заражения коронавирусной инфекцией. Более того, до сих пор неясно, влияет ли вообще число иммуноглобулинов, сформировавшихся при первом заражении, на вероятность нового инфицирования. Оказывается, даже при достаточном уровне антител IgG не у каждого человека они способны нейтрализовать вирусный агент, поэтому на сегодняшний день никто не дает гарантий защиты от повторного заражения. Пока пандемия не кончилась, врачи рекомендуют время от времени делать ПЦР-тест на коронавирус.

Прежде всего риску повторного заражения подвержены люди, у которых так и не сформировался иммунитет при первом инфицировании. Само по себе отсутствие антител в крови — это не аномалия. Просто в этом случае при первом заражении организм смог победить вирус с помощью специфических белков интерферонов, которые синтезируются защитной системой.

Если же антитела в результате перенесенной болезни сформировались, то вероятность повторного заражения повышается, когда их уровень сильно снижается в течение месяца после выздоровления. Такое бывает, если во время нетяжелого течения болезни в первый раз ее симптомы были слабыми либо вообще отсутствовали. Наконец, вероятность заболеть во второй раз выше у людей со слабым иммунитетом.

Кроме того, как выяснилось, на потерю иммунитета к коронавирусу могут влиять некоторые специфические обстоятельства. Так, доктор медицинских наук, доцент кафедры госпитальной терапии Астраханского Государственного медицинского университета Белла Шамгунова заявила, что косвенной причиной повторного заражения коронавирусом могут стать последствия кори, которые приводят к амнезии иммунной системы.

По мнению вирусолога, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергея Нетесова, повторные заражения коронавирусом связаны с появлением его новых вариантов. По словам эксперта, дельта-штамм сильнее выделяется инфицированными людьми, а омикрон хуже предотвращается вакцинами. Он пояснил, что пришли новые штаммы коронавируса, которые лучше преодолевают вакцинный иммунитет, особенно у тех, кто привился давно. Врач отметил, что омикрон-штаммом действительно можно заразиться во второй раз, однако уже отмечено, что болеют, во-первых, давно вакцинированные, а во-вторых, вакцинированные всего двумя инъекциями.

Сколько держится естественный иммунитет

Назвать точные сроки сохранения естественного иммунитета против коронавируса, сформировавшегося при первом заражении, ученые пока не могут. Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале Lancet, в среднем человек рискует повторно заболеть COVID-19 по прошествии 16 месяцев. Проанализировав данные о поведении шести известных коронавирусов, схожих по своему строению с SARS-CoV-2, ученые пришли к выводу, что иммунитет против последнего может держаться от трех месяцев до пяти лет. Многое зависит от состояния здоровья, вирусной нагрузки и других факторов.

При этом ученые из Университета Северной Каролины обнаружили, что эффективная защита против новой коронавирусной инфекции недолговечна. По их словам, мРНК-вакцины, такие как Pfizer и Moderna, обеспечивают самый высокий уровень антител и наибольшую продолжительность защиты, почти в три раза превышающую продолжительность иммунного ответа после естественной инфекции, а также после вакцин Johnson & Johnson и Oxford-AstraZeneca.

Однако для долговременного эффекта против COVID-19 необходима дополнительная стимуляция бустерными дозами препарата, которые способствуют иммунному ответу антител на новые штаммы коронавируса, появляющиеся с течением времени в ходе естественной эволюции

Исследователи выявили, что SARS-CoV-2 похож на эндемичные коронавирусы, вызывающие сезонные простуды. Несмотря на иммунитет к более ранним их штаммам, люди могут быть подвержены повторному заражению новыми вариантами сезонных вирусов. Поэтому модификация вакцин и дополнительная вакцинация имеют решающее значение для борьбы с пандемией.

Защищает ли естественный иммунитет от новых штаммов вируса

Выводы уже упомянутого исследования, опубликованного в журнале Lancet, говорят о том, что естественный иммунитет недостаточно хорошо защищает организм от новых видов коронавируса и тяжелого течения болезни. Кроме того, необходимо учитывать, что со временем он ослабевает. Новые штаммы ощутимо быстрее приспосабливаются, чтобы попасть в организм. Так, человек, переболевший COVID-19 в начале пандемии, с высокой вероятностью быстрее заболеет снова, встретившись с новой версией вируса.

Говоря о конкретных примерах, врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок объяснил, что увеличение повторных случаев заражения омикрон-штаммом объясняется присутствием у него феномена иммунного ускользания. Это означает, что на него не действуют антитела к ранее перенесенным вариантам COVID-19.

Антитела, которые раньше вырабатывались, достаточно быстро сокращают свою численность, отметил эксперт. Кроме того, в случае с омикроном очень большое значение имеет доза заражения.

Симптомы повторного заражения инфекцией

По словам медиков, признаки повторной коронавирусной инфекции практически те же, что и при первом заражении. Прежде всего это следующие симптомы:

• высокая температура;

• боль и першение в горле;

• сухой кашель;

• одышка;

• потеря вкуса и обоняния;

• заложенность носа;

• слабость;

• головные, мышечные, суставные боли;

• расстройство кишечника, тошнота.

Как указал доктор медицинских наук, практикующий врач Антон Ершов, при заражении омикрон-штаммом коронавируса во второй раз человек будет чувствовать себя усталым и разбитым.

Cогласно другим исследованиям, у людей, которые переболели COVID-19, есть риск заразиться омикрон-штаммом коронавируса уже через 45 дней после выздоровления от первого инфицирования.

Интересно, что вопрос о том, будет ли во второй раз течение болезни тяжелым или, наоборот, более легким, не имеет пока однозначного ответа. Подчас медики высказывают на этот счет противоположные мнения.

Как снизить риск повторного заражения

Профилактика повторного заражения коронавирусом в целом та же, что и для предотвращения первичного инфицирования. Чтобы существенно снизить риски, нужно соблюдать следующие рекомендации:

• носить маску в общественных местах;

• следить за личной гигиеной — тщательно мыть руки с мылом, пользоваться антисептиком;

• не забывать о безопасной дистанции 1,5 метра в местах скопления людей;

• наладить сбалансированное питание;

• принимать витамины по назначению врача;

• давать организму умеренные физические нагрузки, гулять на свежем воздухе;

• своевременно лечить хронические заболевания;

• полноценно отдыхать и спать, соблюдать режим дня;

• постараться минимизировать стрессы.