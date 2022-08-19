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51 минуту назад

Samsung выпустила важное обновление для флагманов 6-летней давности

Газета.Ru

Южнокорейская компания Samsung выпустила обновление для снятых с производства смартфонов Galaxy S7 и S8. Об этом сообщает портал Galaxy Club. Отмечается, что обновления включают в себя улучшения в работе GPS-модуля.

Samsung выпустила важное обновление для флагманов 6-летней давности
Фото: Brendan McDermid/ReutersBrendan McDermid/Reuters

Патч для Galaxy S7 и S7 Edge весит 31 МБ, в то время как исправления для Galaxy S8 и S8 Plus - 420 МБ. При этом смартфоны не получили новый патч безопасности или версию Android.

Утверждается, что Samsung также готовит аналогичное обновление для флагмана 2015 года, Galaxy S6.

Линейка смартфонов Samsung Galaxy S8, включающая в себя младшую модель и Plus-версию, была представлена в 2017 году. Это были первые устройства S-серии, в которых компания отказалась от физической кнопки "Домой" в пользу безрамочного экрана.

Galaxy S8 поставлялся с предустановленной операционной системой Android 7, которая впоследствии была обновлена до 9 версии.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала, что телевизоры Samsung стоимостью 7,5 млн рублей оказались дефектными.

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