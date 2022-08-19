Xiaomi установила новый рекорд

Количество пользователей фирменной оболочки MIUI побило рекорд и достигло 547 млн. В это число входят клиенты по всему миру, а не только из Китая. Такая информация содержится в финансовом отчете компании Xiaomi за второй квартал 2022 года, передает ixbt.com.

Фото: Общественное достояние Общественное достояние

В КНР число ежемесячно активных пользователей оболочки достигло 140,2 млн, что также составляет рекорд для MIUI.

За второй квартал зарегистрировано 17,8 млн новых пользователей MIUI по всему миру и 4,6 млн в Китае.

В ноябре 2021 года компания сообщила, что MIUI преодолела отметку в 500 млн пользователей по всему миру.