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1 час назад

Lenovo презентовала VR-гарнитуру Legion VR700

Мария Иванова

Lenovo представила гарнитуру виртуальной реальности Legion VR700, которая базируется на аппаратной платформе Qualcomm. В начале продаж стоимость устройства составит 440 долларов (26 тысяч рублей), а затем цена будет увеличена до 485 долларов (28,7 тысячи рублей), сообщает 3dnews со ссылкой на Gizmochina.

Lenovo презентовала VR-гарнитуру Legion VR700
Фото: LenovoLenovo

Чип Snapdragon XR2, использованный в гаджете, работает в тандеме с 8 Гбайт оперативной памяти. Предусмотрен также встроенный флеш-накопитель вместимостью 256 Гбайт.

Гарнитура имеет систему визуализации 4K RealRGB с разрешением 3664 на 1920 пикселей. Частота обновления — до 90 Гц. Платформа Snapdragon XR2 поддерживает HDR10 и HDR10+.

Устройство обладает функцией отслеживания с шестью степенями свободы (6DoF): оно мгновенно переносит движения пользователя в виртуальную реальность, обеспечивая высочайшую точность позиционирования. Реализована поддержка стандарта iQUT 2.0, который усиливает эффект присутствия. Гарнитура также поддерживает стриминг материалов в проводном и беспроводном режимах.

Дизайн шлема тщательно продуман. Вес распределяется оптимально, так что пользователи устройства не будут испытывать дискомфорт при его длительном применении.

Наука и техника,Qualcomm,
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