Telegram отзывает неактивные юзернеймы пользователей

Пользователи Telegram массово жалуются на то, что администрация мессенджера без предупреждения начала отзывать публичные адреса у некоторых каналов. Об этом сообщает канал Telegram Info.

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Отмечается, что в большинстве случаев задействованные юзернеймы были отозваны у пустующих каналов, в которых отсутствовал контент, либо у каналов, на которых ничего не публиковалось в течение одного года.

Источник канала, близкий к Telegram, отметил, что изъятие публичных адресов у неактивных каналов является типичной практикой.

При этом повторно занять отозванные юзернеймы пока невозможно, однако в ближайшие месяцы они снова станут доступны.

Также сообщается, что команда Telegram планирует в будущем провести реформу в системе получения и управления публичными адресами.