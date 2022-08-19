Telegram отзывает неактивные юзернеймы пользователей

Пользователи Telegram массово жалуются на то, что администрация мессенджера без предупреждения начала отзывать публичные адреса у некоторых каналов. Об этом сообщает канал Telegram Info.
Отмечается, что в большинстве случаев задействованные юзернеймы были отозваны у пустующих каналов, в которых отсутствовал контент, либо у каналов, на которых ничего не публиковалось в течение одного года.
Источник канала, близкий к Telegram, отметил, что изъятие публичных адресов у неактивных каналов является типичной практикой.
При этом повторно занять отозванные юзернеймы пока невозможно, однако в ближайшие месяцы они снова станут доступны.
Также сообщается, что команда Telegram планирует в будущем провести реформу в системе получения и управления публичными адресами.
Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что Роскомнадзор принял решение о применении «мер понуждения» в отношении Telegram, TikTok, Zoom, Discord, и Pinterest в виде информирования поисковыми системами пользователей о нарушении компаниями требований законодательства РФ.