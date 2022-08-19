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14 минут назад

Telegram отзывает неактивные юзернеймы пользователей

Газета.Ru

Пользователи Telegram массово жалуются на то, что администрация мессенджера без предупреждения начала отзывать публичные адреса у некоторых каналов. Об этом сообщает канал Telegram Info.

Telegram отзывает неактивные юзернеймы пользователей
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что в большинстве случаев задействованные юзернеймы были отозваны у пустующих каналов, в которых отсутствовал контент, либо у каналов, на которых ничего не публиковалось в течение одного года.

Источник канала, близкий к Telegram, отметил, что изъятие публичных адресов у неактивных каналов является типичной практикой.

При этом повторно занять отозванные юзернеймы пока невозможно, однако в ближайшие месяцы они снова станут доступны.

Также сообщается, что команда Telegram планирует в будущем провести реформу в системе получения и управления публичными адресами.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что Роскомнадзор принял решение о применении «мер понуждения» в отношении Telegram, TikTok, Zoom, Discord, и Pinterest в виде информирования поисковыми системами пользователей о нарушении компаниями требований законодательства РФ.

Наука и техника,Роскомнадзор,
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