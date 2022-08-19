Вероятность отключения Западом всех смартфонов в России оценили

Вероятность того, что на территории Российской Федерации будут отключены все смартфоны, близка к нулю, сказал газете ВЗГЛЯД руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников, комментируя соответствующее заявление предпринимателя Натальи Касперской.

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«Можно ли удаленно отключить айфон или Android? Можно! Но вероятность того, что это когда-нибудь случится у нас, близка к нулю. В Иране же не произошло такого, несмотря на то, что на них были наложены куда жестче санкции, чем на нас», – говорит Половников.

Он объясняет, что если компании Apple или Google отключат все смартфоны в любой стране, то все остальные страны немедленно начнут искать им замену. Ни одной коммерческой компании не нужны подобные риски. В связи с этим отключать телефоны россиян также никто не будет, убежден собеседник.

При этом эксперт обращает внимание на то, что каждому владельцу смартфона регулярно необходимо проводить цифровую гигиену: синхронизировать данные телефона с электронным облаком, либо сохранять все вручную на какое-либо устройство, например, компьютер или переносной жесткий диск. Так все данные, которые человек хранит на телефоне, всегда будут в сохранности при любых обстоятельствах, в том числе в случае полного отключения смартфонов на территории страны.

Глава группы InfoWatch Наталья Касперская в интервью телеканалу «Звезда» сообщила, что в России могут отключить все смартфоны. Причем это касается как владельцев продукции iPhone, так и всех моделей, работающих на Android. По ее словам, такой расклад событий можно ждать в рамках одного из следующих пакетов антироссийских санкций.