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42 минуты назад

В Китае представлен "неубиваемый" клон iPhone 13

Газета.Ru

Китайская компания Oukitel анонсировала ударопрочный смартфон WP20 Pro с защитой от пыли и воды с классификацией IP68, IP69K и военным стандартом MIL-STD-810H. Блок с камерами новинки выполнен в стиле iPhone 13, сообщает сетевое издание iXBT.

В Китае представлен "неубиваемый" клон iPhone 13
Фото: ixbt.comixbt.com

Oukitel WP20 Pro оснащен 5,93-дюймовым HD+ дисплеем с широкими рамками. За производительность в смартфоне отвечает бюджетный чип MediaTek Helio A22. Всего в смартфоне предусмотрено 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти с возможностью расширения с помощью MicroSD-карточки.

Основная камера с разрешением 20 Мп дополнена «светочувствительным» вспомогательным сенсором. Фронтальный датчик представлен 5-мегапиксельной камерой.

Аккумулятор в Oukitel WP20 Pro получил емкость 6300 мАч. Мощность и тип зарядки не заявлены.

Из прочих особенностей отмечается наличие NFC, сканера отпечатка пальцев, встроенного в кнопку включения, и работа при температурах от -40 до 70 градусов Цельсия.

Стоимость Oukitel WP20 Pro составит от 8 тыс. руб.

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