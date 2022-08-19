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1 час назад

Чебурашка отправится в космос на «Союзе»

Национальная Служба Новостей

Фигурка Чебурашки станет индикатором невесомости корабля «Союз МС-22». Как сообщили в пресс-службе «Роскосмоса», старт пилотируемой экспедиции с плющевым мульт-героем на Международную космическую станцию состоится в сентябре.

Роскосмос отправит на орбиту Чебурашку
Фото: РоскосмосРоскосмос

Отмечается, что игрушку-талисман новой экспедиции командиру корабля Сергею Прокопьеву вручат 24 августа в павильоне «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. Как напомнили в «Роскосмосе», в этом году Чебурашка отметит свое 56-летие и кроме того, предстоящий полет станет для него вторым - в качестве индикатора невесомости он был на орбите в 2016 году.

Как уточняет РИА Новости, индикатор невесомости представляет из себя маленькую мягкую игрушку, которую экипажи космических кораблей берут с собой в кабину корабля. При наступлении невесомости игрушка начинает парить и таким образом оповещает экипаж о том, что работа двигателей ракеты завершена и корабль вышел на орбиту.

Вместе с Сергеем Прокопьевым и Чебурашкой в сентябре на МКС отправятся российский космонавт Дмитрий Петелин и астронавт США Франциско Рубио.

Ранее глава американской программы МКС Джоэл Монталбано заявил, что в NASA хотели бы продлить действующее соглашение о перекрестных полетах с Россией после 2024 года.

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